Araç sahipleri dikkat! Zamlı MTV'de son gün

2024 yılında yüzde 58,46 zamlanan ve tüm araçlar için zorunlu olan Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için son gün bugün...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

2024 MTV zam oranının yüzde 58,46 olarak uygulanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı. Yani Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

Peki yeni yılda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte 2024 yılının MTV ücretleri:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 3.359 TL

4-6 yaş - 2.343 TL

7-11 yaş - 1.308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 3.692 TL

4-6 yaş - 2.576 TL

7-11 yaş - 1.437 TL

12-15 yaş - 1.088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü



1-3 yaş - 4.032 TL

4-6 yaş - 2.809 TL

7-11 yaş - 1.573 TL

12-15 yaş - 1.188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 5.851 TL

4-6 yaş - 4.387 TL

7-11 yaş - 2.544 TL

12-15 yaş - 1.798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 6.439 TL

4-6 yaş - 4.828 TL

7-11 yaş - 2.801 TL

12-15 yaş - 1.972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL