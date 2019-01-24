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  4. 24 Ocak 2019 13:12

Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !

Sozcu.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 6 kuruş, benzin fiyatında ise Salı gününe kadar 11 kuruş oranında indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
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Hafta başında 5.54 seviyelerini test eden Dolar/TL bugün itibari ile 5.30 seviyesinin altına geriledi. Bu gerileme akaryakıt sektörüne olumlu yansıdı. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre LPG’de yarın itibari ile 6 kuruş, benzinde ise salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Gerçekleşmesi beklenen bu indirimin ardından İstanbul’da 6.20  TL olan benzinin litre fiyatı ise 6.09 TL’ye inmesi bekleniyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6.26 TL'den 6.14TL’ye  inmesi bekleniyor. İzmir’de ise 6.23 TL olan motorinin litre fiyatı 6.12 TL’ye inmesi bekleniyor.

Zam'aydın Türkiyem ! Benzin ve motorine yeni zam, yine zam!Zam'aydın Türkiyem ! Benzin ve motorine yeni zam, yine zam!

 

Sözcü

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