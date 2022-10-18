Bakan Varank, TOGG'un fiyatı için ipucu verdi

2023'te yollarda olması planlanan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili Bakan Varank'tan yeni bir açıklama geldi.

2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un fiyatıyla ilgili ipucu verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında da bilgi verdi.



Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, “29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.

"C SINIFI SUV ARAÇLARLA AYNI FİYAT OLACAK"

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi.

Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İHA