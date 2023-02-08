Deprem felaketi sonrası ikinci el otomobil sektöründeki ilanlar dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası otomobil satışlarındaki ilanların başlıkları dikkat çekti.

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye bölgeye yardım için adeta seferber oldu.

İLAN SAYFALARINDA 'DEPREM' DETAYI

Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, otomobil satış sitesindeki ilanlar dikkat çekti.

"DEPREM SEBEBİ İLE ARACIM ACİLEN SATILIK"

Bazı araç satış ilanlarında "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine", "Deprem bölgesine gidiyorum, mesaj atarsanız dönüş sağlarım", "Deprem nedeniyle satışı durdurulmuştur" başlıklarının olduğu görüldü.

Söz konusu ilanlardan bazıları şöyle;