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  4. 25 Mayıs 2017 23:46

General Motors'a büyük şok

Emisyon davalarıyla uğraşan otomobil devleri kervanına bir otomobil şirketi daha dahil oldu.

General Motors'a büyük şok
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Emisyon davalarıyla başı dertte olan otomotiv devleri kervanına ABD'li otomotiv şirketi General Motors da katıldı. ABD'deki tüketiciler, otomotiv devi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği  iddiasıyla dava açtı

ABD'nin en büyük otomotiv şirketi General Motors'a  emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 

ABD'deki hukuk firması Hagens Berman'dan yapılan açıklamada, ülkede  General Motors marka araç kullanan tüketicilerin şirkete toplu dava açtığı  bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 705 bin General Motors marka  araçta emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığı iddia edilirken, söz  konusu araçların normalin 2 ila 5 kat üzerinde çevreyi kirletici madde yaydığı  öne sürüldü.

Hagens Berman hukuk firması, Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon  davalarında da ABD'deki tüketici gruplarını temsil etmişti.

Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında  emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını mart ayında kabul etmişti.

Ayrıca, bir diğer otomotiv devi Fiat Chrysler'e de ABD'de bulunan  yaklaşık 104 bin dizel aracında yanıltıcı yazılım kullandığı iddiasıyla salı günü  ABD Adalet Bakanlığı tarafından dava açılmıştı.

AA

emisyon , otomotiv , general motors , dava