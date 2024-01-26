Her yol şartında kusursuz sürüş... Yamaha Tenere 700 Explore
Yamaha Tenere 2024 serisi, Tenere 700 Explore ile daha da güçlenerek kendi sınırlarını aşmaya devam ediyor.
Tenere 700 Explore, 860 mm’lik alçak sele yüksekliğinin yanı sıra artan konfor ve rahatlık düzeyiyle, uzun kilometreler yapmak ve yeni rotalar keşfetmek isteyen tüm sürücülere paha biçilmez deneyimler yaşatmak için tasarlandı.
Yenilenen 43 mm KYB ön süspansiyon ve uzaktan ayarlanabilir arka KYB süspansiyon sistemi, düşük hızda daha fazla sürüş hakimiyeti sağlayan alçak bir sele yüksekliği ile Tenere 700 Explore, konfor ve performansın mükemmel birleşimini sunuyor.
Standart versiyonuna göre daha yüksek ve geniş ön cam tasarımına sahip motosiklet, olumsuz hava koşullarında daha iyi bir sürüş konforu vaat ediyor. Ayrıca CP2 motor bloğuna özel olarak geliştirilmiş ayarların bulunduğu quickshifter ile akıcı ve sorunsuz vites yükseltmenin keyfini yaşatıyor.
Tenere 700 Explore Teknik Özellikler;
- 43 mm KYB ön amortisör çatalları,
- Uzaktan ayarlanabilir arka amortisör
- Yere daha kolay erişim ve sürüş hakimiyeti için 860 mm’lik alçak sele yüksekliği
- Rüzgara karşı daha fazla koruma için standarda göre daha geniş ve yüksek ön cam
- Opsiyonel yan çanta seçenekleri
- Sorunsuz vites yükseltme için hızlı vites değiştirici (quickshifter)
- 5 inç TFT gösterge ve akıllı telefon bağlantısı
- 3 modlu değiştirilebilir ABS
- 16 litrelik ergonomik yakıt deposu
- Full LED aydınlatmalar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol