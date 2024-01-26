Her yol şartında kusursuz sürüş... Yamaha Tenere 700 Explore

Yamaha Tenere 2024 serisi, Tenere 700 Explore ile daha da güçlenerek kendi sınırlarını aşmaya devam ediyor.

Tenere 700 Explore, 860 mm’lik alçak sele yüksekliğinin yanı sıra artan konfor ve rahatlık düzeyiyle, uzun kilometreler yapmak ve yeni rotalar keşfetmek isteyen tüm sürücülere paha biçilmez deneyimler yaşatmak için tasarlandı.

Yenilenen 43 mm KYB ön süspansiyon ve uzaktan ayarlanabilir arka KYB süspansiyon sistemi, düşük hızda daha fazla sürüş hakimiyeti sağlayan alçak bir sele yüksekliği ile Tenere 700 Explore, konfor ve performansın mükemmel birleşimini sunuyor.

Standart versiyonuna göre daha yüksek ve geniş ön cam tasarımına sahip motosiklet, olumsuz hava koşullarında daha iyi bir sürüş konforu vaat ediyor. Ayrıca CP2 motor bloğuna özel olarak geliştirilmiş ayarların bulunduğu quickshifter ile akıcı ve sorunsuz vites yükseltmenin keyfini yaşatıyor.

Tenere 700 Explore Teknik Özellikler;