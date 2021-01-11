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  4. 11 Ocak 2021 10:51

Hyundai Motor ve Apple'dan ortaklık anlaşması

Hyundai Motor ve Apple, sürücüsüz elektrikli araç üretimi konusunda bir ortaklık anlaşması imzalayacak. Habere göre, Hyundai Motor ve Apple iş birliği ile geliştirilecek sürücüsüz elektrikli araçların üretimine 2024 yılında ABD'de başlanacak.

Hyundai Motor ve Apple'dan ortaklık anlaşması
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Korea IT News'un haberine göre,ü üretimin KIA Motors'un Georgia'daki fabrikasında veya ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılması değerlendiriliyor. Korea IT News'un konuştuğu kaynaklara göre üretilecek aracın "beta versiyonu" gelecek yıl hazır olacak ve 2024'te 100 bin araç üretilecek.

 

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