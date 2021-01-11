Hyundai Motor ve Apple'dan ortaklık anlaşması

Korea IT News'un haberine göre,ü üretimin KIA Motors'un Georgia'daki fabrikasında veya ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılması değerlendiriliyor. Korea IT News'un konuştuğu kaynaklara göre üretilecek aracın "beta versiyonu" gelecek yıl hazır olacak ve 2024'te 100 bin araç üretilecek.