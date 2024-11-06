İkinci el otomobilde dolandırıcılığın yeni yolu bu oldu: ''Akrabama alıyorum''

İkinci el araç piyasasında her gün yeni bir yöntem geliştiren dolandırıcıların son oyunu ise "aracılık" yalanı oldu. Uzmanlar satıcıları "aracı akrabama alıyorum" diyen alıcı görünümündeki dolandırıcılar konusunda uyardı.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerini arttıran dolandırıcılar bu sefer ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyenleri hedef aldı. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, araç satışı yapmak isteyen kişinin hesabına da kaparo göndererek güvenini kazanmasının ardından dolandırıcı şahıs aynı aracın resimleri üzerinden aracı satışa çıkartıyor. Aracı satın almak isteyen kişi ile gerçek satıcıyı buluşturan dolandırıcılar, alıcıdan IBAN üzerinden ödeme alarak kayıplara karışıyor.

“Sözde akrabası üzerinden küçük bir kapora bedeli göndererek güven kazanıyor”

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Furkan Fulin, “Vatandaşımız aracını satmak için internet üzerinden ilan veriyor. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıyor. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri oluyor. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kapora bedeli göndererek güven kazanıyor. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyduktan sonra genelde araç alım satım yapan kişiler ikinci kez ilana konulan araca müşteri oluyorlar. Dolandırıcılar alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturduktan sonra her iki tarafı aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda sıkı sıkı uyarıyor, ekspere gönderiyor, aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği IBAN numarasına para havalesi yaptırıp vatandaşlarımızı dolandırıp iletişimi kesiyor. Bundan korunmak için de noterlerde uygulamaya geçilen güvenli satış yönteminin kullanılması gerekiyor. Alıcıların satın alınan araç ruhsat sahibinden başka ikinci ve üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara para göndermemesi gerekiyor. Aracın satış işlemini yapan sahibi veya alım satım şartlarını açık ve net olarak karşılıklı konuşmak gerekiyor” dedi.

“Ürün piyasa değerinin çok altında ise şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor”

Sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yapılan sayfaları kullanarak vatandaşlara ulaşan dolandırıcılarla ilgili de uyarılarda bulunan polis memuru Furkan Fulin, “Değerinden çok düşük fiyatlara ilana konulan ilanlarla vatandaşlarımızın yoğunlukla talep ettiği ürünleri param güvende yöntemiyle satın alınması için teşvik ederek hazırlanan, oltalama sayfasına yönlendirmek suretiyle sayfa üzerinden paylaşılan hesap numaralarına para yatırmaları halinde ürünü göndereceklerini söyleyip paranın yatırılması, akabinde ilgili sitenin yetkilisi olarak iletişime geçip dekontun açıklama kısmına ilan numarasını veya açıklamayı yanlış yazmışsınız, gönderdiğiniz parayı iade ediyoruz diyorlar. Yeniden ödeme yapmanız gerekmekte şeklinde değişik bahaneler ile daha fazla miktarda para göndermelerini sağlayıp dolandırma yöntemi yapılıyor. Bundan kendimizi korumamız için dijital okuryazarlığımızı geliştirerek, örneğin alışveriş sitelerinin uzantılarının kim olup olmadığını bilmek, web sitesinin adının başında güvenli ibaresinin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Web sitesinin isminin düzgün yazılıp yazılmadığına bakmamız gerekiyor. Harf ve kelime hatalarını gördüğümüzde şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Sosyal medya platformları üzerinden almak istediğimiz ürünler ile ilgili tarafımıza gönderilen linkleri açmamalıyız. Satın almak istediğimiz ürün fiyatları piyasa değerinin çok altında ise şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

İHA