İkinci el otomobilde fiyatlar düşer diye bekleyenlere kötü haber

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el aracın bugün 185 bin TL civarına yükseldiğini kaydeden Yalçın, "Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yalçın, şöyle devam etti:

"Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi. Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti."

'Otomotiv sektörünün yeni normali hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır'

Fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda ‘suni artışlar’ yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, “İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir” ifadesini kullandı.

'İthalatta araç bulmak çok kolay olmayacak'

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Hüsamettin Yalçın:

“Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor. İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz. 2021’de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak. İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek.”





