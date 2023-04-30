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İl il paylaşıldı: Togg servis noktaları belli oldu

İl il paylaşıldı: Togg servis noktaları belli oldu
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Togg'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg'un servis noktaları paylaşıldı.

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslimatlar için yola çıktı. Türkiye'nin otomobili Togg, 7 bölgede 23 şehirdeki servis noktalarını paylaştı.

7 BÖLGE 23 ŞEHİR
Togg'dan yapılan açıklamada, ''Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.'' denildi.

Etiketler togg otomobil iller servis noktaları
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