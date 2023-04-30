İl il paylaşıldı: Togg servis noktaları belli oldu
Togg'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg'un servis noktaları paylaşıldı.
Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslimatlar için yola çıktı. Türkiye'nin otomobili Togg, 7 bölgede 23 şehirdeki servis noktalarını paylaştı.
7 BÖLGE 23 ŞEHİR
Togg'dan yapılan açıklamada, ''Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.'' denildi.
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