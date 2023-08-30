İşte Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobiller

Türkiye'de hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları baş döndürmeye devam ederken ünlü otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en çok tercih edilen marka ve modellerin listelerini paylaştı.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Türkiye'de daha çok FİAT ve Renault tercih edildiğini açıklarken Avrupa'da yaşayanların ise hangi model araçları aldıklarını anlattı.

Özpeynirci şunları söyledi: "Avrupa VW ve Toyota alıyor, biz Fiat ve Renault. Avrupa'da temmuz ve ocak-temmuz döneminde otomotiv markalarının ve gruplarının performansı belli oldu.

Markalarda Volkswagen ve Toyota ilk 2 sırayı alırken, gruplarda ise Volkswagen ve ardından Stellantis geliyor. Türkiye'de ise ilk 7 ayda markalarda Fiat ve Renault ilk 2 sırayı aldı. Sadece VW temmuz ayında hem Avrupa'da hem Türkiye'de ilk 2 içinde.

Özpeynirci'nin paylaştığı otomobil pazarındaki markalar şöyle: