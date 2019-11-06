Makyajlı C-HR'da avantajlı fiyatlar...

Lansmanı 2016 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen C-HR, ilk yılında Avrupa’da 120 bin adetlik satış elde ederek kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa’da şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satışa ulaşan C-HR, Türkiye’de ise bu güne kadar 13.647 adet ile oldukça başarılı bir satış grafiği yakaladı. Üç yılın ardından geçirdiği makyaj operasyonu kapsamında; tasarım, donanım, kabin yapısı ve sürüş kalitesi yönünden dikkat çekici geliştirmelere sahne olanToyota C-HR'ın hibrit versiyonu 186 bin 950 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan lansmana özel fiyat etiketleri taşıyor. Toyota Türkiye, bu yılın sonuna kadar makyajlı C-HR'ı makyaj öncesindeki fiyat etiketleriyle sunmaya devam edecek.

Ajansotomobil.com'dan Bahadır Bektaş'ın haberine göre Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunulan C-HR, beğeni toplayan sportif hatlarını korurken, gerçekleştirilen dokunuşlarla daha dinamik ve premium bir tarz yakalıyor. Yeniden tasarlanan gündüz farları ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkıda bulunuyor. Otomobile 'Premium LED' sinyal lambası özelliği de eklenmiş. Ön sis farları tamponun dış tarafına yerleştirilirken, hava girişleri de aracın güçlü duruşunu destekleyecek şekilde genişletilmiş. Toyota, yenilenen C-HR'ın arka stop lambalarında da Premium LED teknolojisine yer vermiş. Arka LED sinyallerin akarak yanması otomobilin premium havasını güçlendiriyor. Yeni difüzör tasarımı ve stoplar arasına eklenen lake siyah spoyler de C-HR'ın arka tasarımındaki diğer yenilikler olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni jant tasarımlarına ve Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan yenilenen Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor. Yenilenen Toyota C-HR’a eklenen bir diğer özellik olan “Welcome Light” ise sürücüyü yere yansıyan Toyota C-HR logosu karşılıyor.

KALİTE ALGISI DAHA YÜKSEK KABİN

Toyota C-HR’ın kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirilmiş. Toyota’nın Corolla'da kullandığı yeni nesil multimedya sistemine ev sahipliği yapan kabin, ayrıca açık gri renkli iç tavan döşemesi sayesinde artık daha ferah hissettiriyor. Toyota ayrıca tüm yüzeylerdeki ve düğmelerdeki görsel ve dokunsal kaliteyi arttırarak daha premium bir kabin alanı yaratmış. Yenilenen Toyota C-HR’a ayrıca elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu özelliği de eklenmiş. Ön yolcu koltuğunda da artık yükseklik ayarı bulunuyor.

Sürücü odaklı kokpit, yenilikçi detaylar ve yüksek teknolojik özelliklerle de donatılmış. 8 inç dokunmatik ekran sürücü odaklı hale getirilirken, aynı zamanda daha iyi görüş açısı için üst konsol biraz daha alçaltılmış. Dokunmatik ekran, ses ayarlama butonu gibi fiziksel düğmelerle destekleniyor ve bu sayede sürüş esnasında daha sezgisel bir kullanım sunuyor.

Yeni Toyota C-HR’da yer alan son teknolojik sistemlerle birlikte Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sistemleri) da kullanılmış. Böylece aracın multimedya sistemine birçok akıllı telefon modeli ile kolayca bağlantı kurulabiliyor. Toyota C-HR, aynı zamanda araç içi eğlence sistemlerinde yüksek kalite tercih eden müşterilere de hitap ediyor. Kullanıcılar 8 kanallı, 800-Watt stereo amfi ve dokuz hoparlöre sahip konser kalitesinde JBL Premium Ses Sistemini de tercih edebiliyorlar.

Hibrit motor seçeneği ile birlikte sunulan ve TFT ekranında yer alan Zaman Bazlı Elektrikli Kullanım Oranı göstergesi, hibrit sürüş keyfini daha da artırıyor. Bu özellik sayesinde yapılan yolculukların yüzde olarak ne kadarında elektrikli motorun devrede olduğu rahatça görülebiliyor.

DAHA SESSİZ BİR HİBRİT SÜRÜŞ SUNUYOR

C-HR, 122 beygir güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1.8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum-iyon bataryaya sahip. Bu sayede otomobilin elektrikli performansı daha verimli hale getirilmiş. Daha doğal bir sürüş sağlayan 1.8 lt hibrit sistem, sadece 86 g/km emisyon ve 3.8 lt/100 km tüketim değeri sunuyor. Hibrit versiyonun şehir içindeki yakıt tüketimi 3.4 lt/100 km'den 3.2 lt/100 km'ye düşürülmüş.

Her ne kadar ülkemizdeki satışlarının yüzde 90'ını hibrit versiyon oluştursa da Toyota C-HR, aynı zamanda 1.2 litre turbo motorla da tercih edilebiliyor. 116 bg güç ve 185 Nm tork üretebilen 1.2 litre turbo motor, 138 g/km CO2 emisyonuna ve 6.1 lt/100 km ortalama tüketim sunuyor. 1.2 litrelik turbo motor, 6-ileri manuel vites veya CVT otomatik şanzımanla ile de eşleştirilebiliyor. Hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

Makyajlı C-HR'ın sürüş kalitesi de iyileştirilmiş. Makyaj öncesine göre daha iyi bir yalıtıma sahip olan otomobilde yol ve rüzgar gürültüleri artık daha az duyuluyor ki bu da özellikle elektrikli sürüş sırasında sessizliği ve konforu üst seviyelere taşıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Toyota C-HR, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özelliklerini sunuyor. Toyota’nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş. Aynı zamanda Toyota Safety Sense sistemi de güvenlik performansının daha ileriye taşınmasını sağlıyor. Standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sisteminde,Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Yeni Toyota C-HR Toyota Safety Sense özelliklerine ek olarak gelen, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.