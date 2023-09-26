O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi

Antalya'da düzenlenen otomobil festivaline katılan ve 13 milyon TL'lik Ferrari'sine 50 bin TL'lik süspansiyon taktıran Ferrari sahibi aracıyla festivalde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Antalya'da düzenlenen bir otomobil festivaline katılan galerici Turgut İşleyen (30), 13 milyon TL'lik Ferrari'sine 50 bin TL'lik air süspansiyon taktı. İşleyen, yaptığı işin Ferrari'ye tüp taktırmak gibi olduğunu, insanların tepkisine rağmen mutlu olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Otomobil Festivali'ne 29 ilden 1500 araç katılım gösterdi. Binlerce insanın takip ettiği etkinlikte birbirinden ilginç otomobiller yer aldı. Bu otomobillerden biri de Mersin Anamur'dan festivale katılan galerici Turgut İşleyen'e ait Ferrari'ydi. İşleyen piyasa değeri 13 milyon TL olan Ferrari F430 model otomobilini modifiye ederken, 50 bin TL'lik air süspansiyon taktırdı. Kumandaya entegre edilen air süspansiyon aracı yerden 15 santimetre yukarı çıkarırken, aynı zamanda 15 santimetre alçalarak, aracı zemine en yakın noktaya kadar getiriyor.

DHA'ya konuşan Galerici Turgut İşleyen, "Benim Ferrari F430 model otomobilime Türkiye'de ilk kez air süspansiyon taktım. Ferrari'yi modifiye ettim. Otomobilimin değeri 13 milyon TL, taktığım air süspansiyon ise 50 bin TL değerinde" dedi. Modifiye tutkunu olduğunu belirten İşleyen, "Modifiye araçları sevdiğim için Ferrari bile olsa benim için fark etmiyor. Aslında buna kimse cesaret edemiyor. Benim yaptığım aslında Ferrari'ye tüp taktırmak gibi. 13 milyon TL ciddi bir para olduğu için herkes modifiye etmeye ya da air süspansiyon takmaya cesaret edemiyor" diye konuştu.

Ferrari'sini çekiciyle getirdiği zaman insanların bu tür bir şeyi yapamayacağını kendisine söylediklerine dikkati çeken Turgut İşleyen, "Bana 'Bunu yapamazsın, yapılacak bir şey değil. Aracın orijinal halini bozma' diye tepkiler aldım, ama hevesli olduğum için Ferrari olması fark etmedi. Otomobilin ve fiyatının ne olduğunun önemi yok. İnsanlar ters tepki verse de ben mutluyum" dedi.

DHA