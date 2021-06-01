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Otomobil devi satışlarını yüzde 40 artırdı

Otomobil devi satışlarını yüzde 40 artırdı

Otomobil devi Huyundai'nin yaptığı açıklamaya göre, çip krizine rağmen satışlar yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Hyundai’nin satışları otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine rağmen küresel talepteki canlanmayla Mayıs’ta yüzde 40'tan fazla arttı.

YÜZDE 42.7'LİK ARTIŞ
Bloomberg'te yer alan habere göre, Hyundai Motor geçen ay küresel çapta 323 bin 129 adet satış gerçekleştiğini, bunun yıllık yüzde 42.7'lik artışa tekabül ettiğini bildirdi.

Güney Kore hariç satışlar yıllık yüzde 67.7 artışla 261 bin 073 oldu. Güney Kore’de ise satışlar yıllık bazda yüzde 12.4 düşüşle 62 bin 056’ya geriledi.


Kuzey Amerika'dan Güney Amerika ve Rusya'ya kadar birçok bölgede artan talebin etkisiyle satışlar arttı.

Etiketler otomobil dev Hyundai satış
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