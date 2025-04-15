Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Porche markalarına ait binlerce aracını geri çağırdığını duyurdu.

Alman otomotiv devi Volkswagen binlerce aracını geri çağırdı. Şirketin bünyesindeki Porsche ve Audi'nin bazı modellerin yazılım sorunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD'de 50 binin üzerinde araç geri çağrıldı.

Yazılım sorunu nedeni ile 2024 ve 2025 yıllarında üretilmiş 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde, geri görüş kamerasının bulanık görüntü ya da hiç çalışmadığı tespit edildi. Bu araçlar geri çağrılarak teknik müdahalede bulunulacak.,

ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Audi'ye ait yaklaşık 44 bin aracın ise gösterge paneli ekranı ve hız göstergesi gibi kritik sürüş bilgilerini etkileyen dijital kokpit sisteminde arıza tespit edildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın, sürüş sırasında uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına ve çarpışma riskinin artmasına yol açabileceğini belirtti.

Audi, geri çağırdığı araçların sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sağlayacak. Sürücüler, yetkili servisler aracılığıyla bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

İŞTE GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilen Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7 modellerini kapsıyor.