  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Güncelleme:

Otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Porche markalarına ait binlerce aracını geri çağırdığını duyurdu.

Alman otomotiv devi Volkswagen binlerce aracını geri çağırdı. Şirketin bünyesindeki Porsche ve Audi'nin bazı modellerin yazılım sorunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD'de 50 binin üzerinde araç geri çağrıldı. 

Yazılım sorunu nedeni ile 2024 ve 2025 yıllarında üretilmiş 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde, geri görüş kamerasının bulanık görüntü ya da hiç çalışmadığı tespit edildi. Bu araçlar geri çağrılarak teknik müdahalede bulunulacak.,

ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Audi'ye ait yaklaşık 44 bin aracın ise gösterge paneli ekranı ve hız göstergesi gibi kritik sürüş bilgilerini etkileyen dijital kokpit sisteminde arıza tespit edildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın, sürüş sırasında uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına ve çarpışma riskinin artmasına yol açabileceğini belirtti.

Audi, geri çağırdığı araçların sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sağlayacak. Sürücüler, yetkili servisler aracılığıyla bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

İŞTE GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilen Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7 modellerini kapsıyor.

text-ad
Etiketler Volkswagen audi porsche
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filedeki kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe’nin oldu Filedeki kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe’nin oldu ''Türkiye'ye dönme ödülü''nü duyan yarışmacı ''tutuklanmamak için'' oyunu bilerek kaybetti! ''Türkiye'ye dönme ödülü''nü duyan yarışmacı ''tutuklanmamak için'' oyunu bilerek kaybetti! Yandaş medyada Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili çok konuşulacak iddia! Yandaş medyada Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili çok konuşulacak iddia! Akaryakıtta ibre yeniden zamma döndü: Depoları fulleyin zam yağmuru başlıyor! Akaryakıtta ibre yeniden zamma döndü: Depoları fulleyin zam yağmuru başlıyor! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Esra Erol'un programında mide bulandıran yasak aşk! Esra Erol'un programında mide bulandıran yasak aşk! İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem AK Partili yazar Fuat Uğur'un ahlaksız sözleri için harekete geçildi AK Partili yazar Fuat Uğur'un ahlaksız sözleri için harekete geçildi Yolcu otobüsünün şoförü bir kişiyi ezip geçtikten sonra kendini ihbar etti Yolcu otobüsünün şoförü bir kişiyi ezip geçtikten sonra kendini ihbar etti Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''1 milyon Filistinli Türkiye'ye getirilecek'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''1 milyon Filistinli Türkiye'ye getirilecek''
Maliye'den dev maaş incelemesi: Çalışanlara önce tebligat sonra ceza yağacak! Maliye'den dev maaş incelemesi: Çalışanlara önce tebligat sonra ceza yağacak! Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir ilk daha! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir ilk daha! CHP'nin erken seçim çağrıları sonrasında yapılan seçim anketi açıklandı CHP'nin erken seçim çağrıları sonrasında yapılan seçim anketi açıklandı Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması! Eli kanlı terörist başı Cemil Bayık'tan yeni süreç ve Öcalan açıklaması! İstanbul'un burnunun dibindeki akılalmaz vahşi hayat kamerada İstanbul'un burnunun dibindeki akılalmaz vahşi hayat kamerada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarihin en büyük ikinci zararını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarihin en büyük ikinci zararını açıkladı Aşk sarhoşu İrem Derici'nin ''cinsellik itirafı'' olay oldu Aşk sarhoşu İrem Derici'nin ''cinsellik itirafı'' olay oldu İkinci el araç piyasası altüst oldu: Piyasadaki fiyat değişimleri ortaya çıktı İkinci el araç piyasası altüst oldu: Piyasadaki fiyat değişimleri ortaya çıktı Aylardır aranırken, elini kolunu sallaya sallaya Sinem'i katletmişti... Katil kamerada! Aylardır aranırken, elini kolunu sallaya sallaya Sinem'i katletmişti... Katil kamerada!