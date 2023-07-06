Şoför esnafı MTV ve ÖTV muafiyeti istedi

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araç sahiplerinin MTV zammından muaf tutulması çağrısında bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı açıklamada “Şoför esnafımız akaryakıt fiyatları, vergiler ve taşıma maliyetlerinin artması gibi birçok noktada ekonomik anlamda zor zamanlar yaşıyor. Pandemi döneminde uzun bir süre çalışamayan ticari araç sahibi esnafımıza ek olarak deprem bölgesinde de binlerce şoför esnafımız çok büyük mağduriyetler yaşadı. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve trafiğe kayıtlı araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki katına çıkarılması ile bir defaya mahsus da olsa MTV alınması tüm şoför esnafımızı olumsuz etkiler. En düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı 101 bin 152 lira oldu. Taksi, dolmuş, halk otobüsü, servis gibi 2 milyona yakın ticari araç sahibi esnafımız MTV muafiyeti müjdesi bekliyor” dedi.

“Artan maliyetler ve borçlar şoförleri zorluyor”

Ocak ve temmuz aylarında iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ‘nin ek ödemesinin ağustos sonu ve kasım sonu olarak belirlendiğini ve taksitin yaklaşmasıyla şoför esnafının düşünmeye başladığını belirten Apaydın şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde okul servis araçlarımız, dolmuşlarımız ve benzeri birçok taşımacı esnafımız aylarca 1 kuruş dahi kazanamadan sürecin geçmesini bekledi. Bu süreçteki kayıpların telafi edilmesi için canla başla, gece gündüz demeden çalışan esnafımız artan maliyetler, ticari araçlar için vergiden muaf akaryakıt imkânının olmaması nedeniyle halen düze çıkabilmiş değil. Deprem bölgesinde yaşayan binlerce şoför esnafımız da evini, işini kaybetmiş durumda. Bununla birlikte servis araçlarındaki yaş sınırı nedeniyle aracını yenilemek durumu ile karşı karşıya kalan binlerce esnafımız oldu.

Tüm şoför esnafımız çeşitli sebeplerle gerek bankalardan gerek eş-dosttan borçlanarak yaşamını idame ettirmeye, vergileri ödemeye çalışıyor. 2022 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 26.482.847’dir. Bu araçların yaklaşık yüzde 10-12 si ticari olarak faaliyet göstermekte.

MTV muafiyeti talebimiz devam ederken MTV zammının olması maalesef tüm şoför esnafımızı olumsuz etkiler. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan Meclise getirilen Torba Yasa’da esnafımız için MTV muafiyeti getirilmesini talep ediyoruz.”

“Araç sigorta maliyetleri makul seviyeye düşürülmeli”

Öte yandan araçların sigorta maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Apaydın, “Ticari araçların sigorta primlerinin yüksekliği nedeniyle çoğu esnafımız, araçlarının Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasını (ZMMS) yaptırmakta ekonomik olarak zorlanmakta, kasko sigortasını ise yaptıramamaktadır. Olası kaza durumunda ise mesleğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar” diye konuştu.

“Ticari araçlar için ÖTV muafiyeti torba yasaya konulmalıdır”

Taşımacı esnafının Covid-19 salgını ile başlayan kısıtlama döneminde büyük bir gelir kaybına uğradığını hatırlatan Apaydın, “Esnafımız daha önce almış olduğu kredileri ödeyemedikleri gibi yeni krediler alarak bu dönemi atlatabilmenin yollarını aramıştır.

Tüm bu olumsuzlukların üzerine, artan döviz kurlarından kaynaklanan fiyat artışları nedeniyle esnafımızın araçlarını yenileyebilme imkânı kalmamıştır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat gereğince, ticari araçlarla yapılan taşımalarda kullanılan araçların, belirli yaşta olması zorunluluğu bulunmaktadır. ÖTV ile birlikte kamyon, kamyonet, minibüs ve otobüs türü araçlarda da KDV muafiyeti yapılması da gerekmektedir” ifadelerini kullandı.