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Tesla bombayı patlattı: En ucuz Tesla geliyor

Tesla bombayı patlattı: En ucuz Tesla geliyor
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Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla "daha ulaşılabilir olacağının" sözünü verdiği yeni ucuz elektrikli otomobilini duyurdu.

Dünyanın en çok tartışılan iş insanlarından Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla daha uygun fiyatlı elektrikli otomobilini duyurdu.

Tesla 3 modeli ile büyük başarı yakalayan firma şimdi de Tesla Model 2 ile her bütçeye uygun bir elektrikli otomobil üretileceğini duyurdu.

Tesla Model 2 üretimin Tesla'nın Austin, Texas'taki tesislerinde üretileceği açıklanırken, Tesla Model 2'nin ilk üretim hedefinin den 42 milyon adet olduğu öğrenildi.

Elon Musk Tesla Model 2 için daha önce verdiği bir röportajda "Düşük maliyetli, yüksek miktarda üretilebilecek bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Musk, "Bu arabayla birlikte üretimde ortaya koyacağımız devrim akılları baştan alacak. Daha önce hiç kimsenin gördüğü bir araba üretim hattına benzemiyor" dedi.

Etiketler tesla model 2 en ucuz tesla elon musk
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