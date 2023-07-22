Teslim edilen TOGG sayısı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayında şu ana kadar binden fazla TOGG teslimatı yapıldığını açıkladı. Bakan Kacır, ''TOGG'un Sedan modeli 2024 yılı sonunda piyasada olacak, 1,5-2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK ekranlarında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bugün trafikte binden fazla Togg'un olduğunu ifade eden Bakan Kacır, sedan modeli için de tarih verdi.

TRAFİKTEKİ TOGG SAYISI

Bakan Kacır, "Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla TOGG seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak. TOGG bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak" dedi.

SEDAN MODELİ İÇİN TARİH VERDİ

Açıklamasının devamında TOGG'un sedan modelinin 2024 yılında çıkmış olacağını ifade eden Bakan Kacır, "C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. TOGG'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız. Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satırbaşları;

"TOGG'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.

YEŞİL TEKNOLOJİ

Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.

Küresel yatırımda ev sahibi ülkeyiz. Otomotiv üretiminde yeni müjdeler vereceğiz. Volkswagen'in fabrika projesini iptal etme kararı siyasiydi. Kapımız açık ama başka şirketlerle de görüşüyoruz. Başka markalarla masadayız. Avrupa markaları da var Uzak Asya markaları da var. Togg'un başarısı çok dikkat çekti.

"TÜRKİYE ÜRETİM YAPARAK KALKINMAYI SEÇTİ"

Biz kuracağımız batarya fabrikasında hücre üretimi de yapacağız. Biz bu batarya fabrikasını teşvik ettik. Türkiye bu sektörün ilgi odağı. Türkiye'de insan kaynağı çok mahir, bizim insanımızın verimliliği çok yüksek. Kültürel bir yaklaşımımız da; inandığımız işe sahip çıkarız. Üretimde paradigma salgınla değişti. Türkiye üretim yaparak kalkınmayı seçti.

MİLLİ VE YERLİ ÇİP

Bu pandemide herkesin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Otomotiv sektöründe çip ihtiyacının sağlanamıyor olması... Bir otomobilde binden fazla çip var bugün. Küresel pazar çok hızlı büyüyor. Bu gösterilen çip Türkiye'nin üretimidir. Bu çipin kg değeri 3888 bin dolar. Çok değerli.

"KATAR'LA ÇİP ÜSSÜ KURACAĞIZ"

Uluslararası anlaşmaya imza attık. Katar'la yeni bir çip üssü kuracağız. Bu önemli bir adım. Türkiye'ye yeni biz kazanım getirecek. Çip endüstrisinde milyar dolar seviyesinde bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de çok önemli görüşmeler yapıyoruz. Dünyada bir rekabet var. Çip yatırımını rekabetçi kılmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyu takip ediyor. Tasarım kabiliyetini de geliştirmeliyiz. Türkiye'de Teknoparkların sayısı 90'ı aştı. Türkiye'de teknoparkları biz yaygınlaştırdık. Teknoparklara daha fazla yatırım yapacağız. Tekonofestlerde teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. 1 milyon genç yarıştı. Bu muazzam bir büyüme. Türkiye kendi tekonoloji geliştirme modelini inşa etti. Selçuk Bey Türk gençliğine rol model. Onun işin başında olması Teknofestlere olan ilgiyi artırdı."