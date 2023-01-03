TOGG, CES 2023'te sahneye çıkıyor! Fuar girişine dev reklam asıldı

Türkiye'nin otomobili TOGG, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te boy gösterecek. Fuarın girişinde ise ziyaretçileri TOGG reklamı karşılayacak.

5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te yerli otomobil markası Togg'un da bir standı olacak.

Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı.

Bu yıl ise fuarda Togg'un SUV ve sedan modelinin sergilenmesi bekleniyor.

FUAR GİRİŞİNE DEV REKLAM

Togg'un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda ise markanın fuarın girşine dev bir reklam verdiği görüldü.

CES 2023’ün giriş kısmında yer alacak Togg reklamında “” yazısı kullanıldı.