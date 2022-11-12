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TOGG ön siparişleri ne zaman başlayacak? Şirketten açıklama geldi

TOGG ön siparişleri ne zaman başlayacak? Şirketten açıklama geldi
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Yerli otomobil TOGG'un ön siparişlerine ilişkin şirketten açıklama geldi. Ön sipariş sürecinin Şubat 2023'te başlayacağı belirtildi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Etiketler togg ön sipariş
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