Togg'un ardından şimdi de hidrojen motorlu araçlar geliyor

Yerli ve milli aracımız Togg'un ardından Türkiye'de şimdi de pek çok alanda tasarruf sağlayacak hidrojen motorları üzerinde çalışmalar başlıyor.

Türkiye Gazetesi'nden alınan habere göre; Türkiye, yeni yüzyılında, hidrojen teknolojili motor, yakıt hücresi ve hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak. Birçok farklı alanda tasarruf sağlayacak hidrojen motorları yerli olarak üretilecek.

Türkiye, kuruluşunun 100.yılında teknolojilerin üreticisi olmayı hedefliyor. Önce yerli ve milli TOGG, yollardaki yerini aldı. Ardından hidrojen teknolojili motor, yakıt hücresi ve hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

6 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Enerji depolama ve hidrojen teknolojilerinde Türkiye’nin mevcut yerli üretim kabiliyetine dair envanter ve saha çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından Türkiye’nin hidrojen motoru ve yakıt hücreleri konusunda yol haritası belirlenecek. Yol haritası planlamalarının ise 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1000 KİLOMETRE MEZİLİ İLE...

Yapılması planlanan hidrojen motoru ve yakıt hücreleri yapısı itibarıyla elektrikli araçlara göre zamandan tasarruf sağlıyor. Üretilecek araçların bir bölümüne yerleştirilebilen harici şarjı bitmiş piller şarj haznesine takılıp şarj olurken istasyondan yeni ve hidrojen dolu piller aracın içerisine yerleştiriliyor. 5 dakikalık bir süre içerisinde yapılabilen işlemlerle araç yeniden sürüşe hazır hale geliyor. Kapsül değişimi ya da dolumu ile zaman kazanılırken hidrojenli araçların menzilinin de 1000 km’nin üstünde olması bekleniyor.

YÜZDE 40 MALİYET AZALTACAK

Fosil kaynaklardan elde edilen hidrojen ulaşım, ısı ve elektrik üretimi gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Türkiye hidrojen yakıtları ile hem sıfır emisyon hedefleri ile yeşil hidrojen üretimi yapacak hem de elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçları ile dış kaynaklardan ithal edilen petrol maliyetlerini yüzde 40’ın üzerinde azaltacak.