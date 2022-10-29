TOGG'un ilk sahipleri belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, yerli otomobil TOGG'un ilk olarak yurt dışında görev yapan büyükelçilere tahsis edileceğini ve sonrasında da 81 ilin valisine verileceğini söyledi. Kacır, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de ipucu verdi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikası bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılıyor. Çok kısa sürede dünyanın en teknolojik altyapısı kullanılarak inşa edilen fabrikada ilk otomobil banttan inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı fabrikayla birlikte üretilen otomobiller ilk olarak test edilecek. Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye artık milli bayramlarını böylesini milli teknoloji coşkusuyla kutlayan bir ülke. 30 Ağustos'ta TEKNOFEST'te sizlerle birlikteydik. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, Togg'un üretim tesislerinde devrim otomobili ve devrin otomobiliyle birlikteyiz. Hatırlarsanız Aralık 2019'da Togg araçlarının ilk tanıtımı yapıldı. 2020 yılının Temmuz ayında Gemlik'te fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirdik.

Tam pandemi döneminin ilk aylarıydı. Dünyanın kapandığı bir dönemde biz yerli otomobilimizin fabrikasını yapmaya başladık. Binden fazla çalışanımız bu fabrikada alın teri döktüler. Çok kısa bir zaman içerisinde, 2 yıl gibi bir sürede bu fabrika üretime hazır hale geldi. Bu fabrikada sadece insanlar çalışmayacak 250'den fazla akıllı robot da üretimde çalışıyor olacak. İnsan robot etkileşiminin çok yüksek olduğu çok akıllı, çok verimli, çok çevreci bir üretim tesisinden bahsediyoruz.

DEVRİM ARABASI

Devrim o yıllarda çok iddialı bir projeydi. Çok kısa bir zaman içerisinde Türk mühendisleri aracı yola koymayı başardılar ama akaryakıt konulmayan hiçbir araç yolda gidemez. O aracın da akaryakıtı eksik olduğu için aslında yollarda kalmıştı. O günün siyasi iradesi ve toplum yapımız yeterince bu projenin arkasında durmadı.

Şimdi 2023 yılından satışa çıkacak SUV model, bu Otomobil endüstrisinde şu anda en fazla büyüyen segment. Dolayısıyla stratejik olarak Togg bu segmentten başlamaya karar verdi .Ama bir iki sene içerisinde SEDAN araçla devam edecek. Bu tabi geleceğin aracı olarak tasarlanmış bir araç. ,

Bu geleceğin Togg'u... Adım adım işte Devrim arabasının kaldığı yoldan Türkiye geleceğin en yenilikçi otomobillerini yapan ülke olma yolunda Togg'la birlikte ilerleyecek.

Bakın Togg için de hep şunu vurgulamaya gayret ediyoruz. Daha yolun başındayız. Biz bu işlere sahip çıktığımız müddetçe bu işler ilerleyecek. Cumhurbaşkanımız adım adım projeyi takip ederek bu noktaya getirmiş oldu. Bundan sonra da siyasi iradenin sürece destek vermesi, Togg'un önümüzdeki dönemki tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi adına çok kritik önem taşıyacak. Toplumun sahiplenmesi de önemli. Birkaç bakanlık çok yoğun çalıştık bu dönemde.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonları kuruluyor.

İLK BÜYÜKELÇİ VE VALİLERE VERİLECEK

İlk büyükelçilere gönderilecek. Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok istekli. Biz de çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinin tamamında iki binden fazla hızlı şarj istasyonu kurulacak.

TOGG'UN SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tabii çok soruluyor fiyatı da. Tabii elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle Togg'un erişebilir bir fiyatı olup olmayacağı konusu çok konuşuluyor. Ama her zaman şunu söylüyoruz satışa çıkarıldığında göreceğiz ki kendi sınıfındaki geleneksel, içten yanmalı motorla çalışan benzinli ya da dizel araçlarla aynı fiyatta olacak.