Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza
Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza
Facebook kullanıcıları dikkat: Facebook hakkında ''duygusal'' iddia
Facebook kullanıcıları dikkat: Facebook hakkında ''duygusal'' iddia
Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada
Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada
İhraç edilen hakim ve savcıların tam listesi
İhraç edilen hakim ve savcıların tam listesi
Büyük müjde: Hurda araç teşviğinde ayrıntılar belli oldu !
Büyük müjde: Hurda araç teşviğinde ayrıntılar belli oldu !
Şengül öğretmenin korkunç ölümünde sürpriz görgü tanığı
Şengül öğretmenin korkunç ölümünde sürpriz görgü tanığı
Marmara Denizi'nde büyük kaza: Yük gemisi ile feribot çarpıştı
Marmara Denizi'nde büyük kaza: Yük gemisi ile feribot çarpıştı
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim yakalandı
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim yakalandı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 06 Mayıs 2017 14:10

Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza

Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu, yaya ve eksik evraklı araçlara, üç ayda 547 milyon 715 bin 668 lira para cezası kesildi.

Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza
A+ A-

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, polis  ekipleri, trafik kurallarına uymayan ve eksiklikleri bulunan sürücü, yaya ve  yolculara 2017'nin ilk 3 ayında da göz açtırmadı.

Bu kapsamda, 321 milyon 682 bin 810 lira araç plakalarına, 225 milyon  407 bin 547 lira sürücülere, 527 bin 328 lira yolculara ve 97 bin 983 lira  yayalara olmak üzere toplam 547 milyon 715 bin 668 lira para cezası kesildi.

Ayrıca yine bu yılın ilk üç ayında 26 bin 155 sürücüye alkollü araç  kullanmaktan, 20 sürücüye 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 227 bin 18 araç ise trafikten men  edildi.

 

AA

trafik cezası , trafik , polis , otomobil , ceza , trafik polisi