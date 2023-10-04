Trafikte ceza yağacak! Bunu yapan yandı!

Trafik kanununda yapılan düzenlemeyle trafikte bu kurallara uymayan araç sürücülerine de ceza yağacak.

Trafik kanunu değişmesinin ardından 2023 yılında yürürlüğe giren trafik kanununda şartlara uygun olmayan araçlara para cezası kesilecek.

Yapılan değişiklikler arasında plaka üzerindeki harf veya rakamların değiştirilmesi, plakanın gizlenmesi, zarar görmesi veya kir veya boya ile tahrif edilmesi gibi eylemler de yer alıyor.

Yeni kanuna göre, plakalarını değiştiren veya bozan araç sahipleri anında idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bu ceza sadece cüzdanları değil, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Plaka tanıma sistemlerinin etkinliğini de olumsuz etkileyen bu davranış, sürücülere ve diğer yol kullanıcılarına risk oluşturuyor.

Araç sahiplerinin plakalarını orijinal haliyle muhafaza etmeleri veya değişiklik yaparken resmi düzenlemelere uymaları büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, cezalar çok yüksek olabilir.

İşte düzenlemelere uymayanlara kesilecek cezalar:

Plakaların okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL

Alkollü araç kullanma: 4.064 TL (ilk ceza) / 5.096 TL (ikinci ceza)

Hız sınırını aşma: 951 TL ila 4.064 TL

Drift : 20.342 TL

Sahte plaka kullanma: 20.302 TL

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma: 20.977 TL