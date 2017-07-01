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  4. 01 Temmuz 2017 16:23

Trafikte yeni dönem başladı

1 Temmuz yan ibugün itibariyle trafikte yeni dönem de başladı. Artık otoyollardaki hız kontrolleri HGS ve OGS geçişleri sayesinde tespit edilecek..

Trafikte yeni dönem başladı
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Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında bugün devreye giriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkışı arasındaki süreye bakılacak. Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yazılacak. Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Güney gişelerinden otoyola giren aracın Pozantı gişelerinden 50 dakikada çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer 48 dakikada turnikeden çıkarsa sistem o plakaya otomatik olarak ceza işlemi yapacak" dedi.

Plakalarda yeni dönem başladı Plakalarda yeni dönem başladı

 


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hız sınırı , trafik cezası , ogs , hgs