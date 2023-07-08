Tüm araçlara çifte MTV de kabul edildi

AK Parti iktidarının büyük tepki çeken "tüm araç sahipleri bir kereye mahsus çifte MTV ödesin" teklifi de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti... Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi ise Komisyon’da kabul edilirken, torba yasa içinde bulunan 2 katı MTV düzenlemesi de komisyondan geçmiş oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile tüm araçlar için 2023 yılı sonuna kadar bir kereye mahsus olmak üzere yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi alınacak.

AK Parti'den çifte MTV hamlesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarılmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkân verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz" ifadeleriyle ek MTV'yi duyurmuştu.

CHP çifte MTV'yi AYM'ye taşıyor

CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, 'CHP olarak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

İşte araçlara göre MTV fiyatları...

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800’ü aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

7-11 yaş 0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

7-11 yaş 1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

7-11 yaş 1601-1800 cc

2022 MTV: 1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira

7-11 yaş 1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2023 MTV: 4654 Lira

16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

16 yaş ve yukarısı 1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira

MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL



MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Gayrimenkule de ek vergi iddiası

Araç sahipleri çifte MTV şokunu yaşarken Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nedim Türkmen, ekimde gayrimenkul sahiplerine ek vergilerin gelebileceğini söyledi. Türkmen, torba yasa ve Resmi Gazete’deki düzenlemelerde yaklaşık 4,5 milyon gelir vergisi mükellefinin ve gayrimenkul sahiplerinin yer almadığına işaret ederek “Ekim itibariyle bu kesimleri de içeren yeni vergi artışlarının yapılacağını düşünüyorum" dedi. Türkmen’e göre hükümet yalnızca kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi artışından yaklaşık 350 milyar lira ek gelir elde edecek. Ama hazirandaki kur artışları da düşünüldüğünde, son vergi zamları kısa vadede enflasyondaki yükselişi hızlandıracak.

Torba yasadan neler çıktı neler: KKM, ÖTV, asgari ücret, MTV zammı...

Torba yasa içerisinde Motorlu Taşıtlar Vergisi en çok dikkat çeken tekliflerden biri olurken, torba yasada ayrıca şu başlıklar yer aldı:

Çevre Kanunu cezaları iki katına çıkabilecek

Teklifin 2’nci madde ile yeniden değerleme oranı kadar artırılan Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Daha önce bu yetki yarısına kadar artırma şeklindeydi.

Aktifte bulunan taşınmazlara KDV istisnası kalkacak

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor. Aktiflerde bulunan ve ticareti yapılmayan iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisna uygulaması ise sürecek.

Ayrıca 11’inci madde ile kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan yüzde 50’lik istisna oranı ise yüzde 25’e indiriliyor.

Artırılmış borçlanma 3 kat artırılacak

Kanun teklifinin 5’inci maddesi ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda öngörülen net borç kullanım tutarı, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanacak.

Akaryakıtta ÖTV otomatik artacak

Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğal gazın içinde yer aldığı I sayılı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık YİÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de mevzuata girmiş oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde böylelikle benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zamlanacak.

Asgari ücret desteği 500 lira olacak

Asgari ücretin artırılmasından sonra, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de 500 liraya çıkarılmasını öngören hüküm, teklifin 7’inci maddesi ile düzenlendi.

Yatırım fonu gelir istisnası kaldırılacak

Teklifin 8’inci maddesi ile kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor. Kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisnalar ise devam edecek.

Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkacak, bankalar yüzde 30 ödeyecek

Teklifin 10’uncu maddesi ile kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25'e yükseltiliyor. Bu oran, bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri için yüzde 30 olarak uygulanacak. Artırılmış kurumlar vergisi, 2023 yılı gelirlerinden başlamak üzere geçerli olacak.

COVID-19 cezaları iptal edilecek

Teklifin 12’nci maddesi ile COVID 19 tedbirlerine uymayanlara verilen para cezaları silinirken, cezasını ödeyenlere ise iade yapılması hükme bağlanıyor.

KKM’de Hazine’nin destek yetkisi Merkez Bankası’na geçecek

Kanun teklifinin geçici 2’nci maddesi ile Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası’na devrediliyor.