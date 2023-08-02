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Türkiye'de 2023'ün en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye'de 2023'ün en çok satan otomobiller belli oldu
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Türkiye'de 0 km araç fiyatları almış başını gitmiş, ikinci elde fiyatlar sıfır km araç fiyatlarını aşmışken, 2023 yılının ilk 7 ayında en çok satan binek ve ticari araçlar açıklandı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Temmuz ayında yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüdü. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci bu verilerin ardından temmuz ve ilk 7 ayda en çok satılan otomobil markalarını paylaştı.

Verilere göre, temmuzda en çok satılan otomobiller Egea Sedan ve Cross kasa tipiyle ilk iki sırayı alırken, Opel Mokka 3. sıraya, peugeut 3008 ise 4. sıraya yükseldi.

5. sırada Dacıa Sandero Stepway, 6. sırada Volkswagen Troc, 7. sırada Volkswagen Polo, 8. sırada Dacıa Duster yer aldı.

Temmuz ayında en çok satılan otomobillerden biri de peugeut oldu. Peuget 408 9. sırada, Renault Megane Sedan 10. sırada, Hyundaı Bayon 11. sırada yer aldı.

Volkswagen Taıgo 12. sırada Chery Omoda 5, 13. sırada, Chery Tıggo 7 Pro 14. sırada, Chery Tıggo Pro 8, 15. sırada yer aldı.

Toyota Corolla 16. sırada, Opel Corsa 17. sırada, Volkswagen T-Cross 18. sırada, Nıssan QashQai 19. sırada yer aldı.

Türkiye'de 0 km araç fiyatları almış başını gitmiş, ikinci elde fiyatlar sıfır km araç fiyatlarını aşmışken, 2023 yılının ilk 7 ayında en çok satan binek ve ticari araçlar açıklandı.

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