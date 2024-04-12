Türkiye'de en çok satılan 10 Çinli otomobil belli oldu

Türkiye'de otomobil pazarına hızlı giren Çin üretimi otomobillerde en çok satanlar listesi belli oldu. İşte Türkiye'de en çok satan 10 Çin malı otomobilleri....

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

ODMD listesine yeni Çin firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 53'e yükseldi. Bu markalara ülkeler özelinde bakıldığında, Fransız ve Almanların ağırlıkta olduğu görülüyor. Yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markaları da pazarda güçlü oyuncular arasında yer alıyor.

Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA olmak üzere 10 Çin menşeli marka bulunuyor.

DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da gerçekleştiriyor.

Çinli otomotiv firmalarının Türkiye'deki ocak-mart döneminde elde ettikleri satış rakamlarına bakıldığında, Chery, 15 bin 467 adetle ilk sırada yer aldı. MG, 5 bin 949 satışla ikinci ve BYD de 550 ile üçüncü oldu.

DFSK, otomobil ve hafif ticari olmak üzere 170 satışla dördüncü, Skywell 96 adetle beşinci sırada konumlandı.

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk üç ayında 22 bin 411'e, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 7,58'e ulaştı.Çin markaları arasında DFSK ve Maxus'un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari sarışları hariç tutularak, sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satışı, 22 bin 263 ve otomobil pazar payı da yüzde 9,53 oldu

GÜNEY KORE VE JAPON MARKALARININ SATIŞLARI

Çin markalarının en büyük rakiplerinden Japon markalarının Türkiye satışları ise Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Suzuki ve Subaru gibi markalarla 30 bin 822 ve pazar payı da yüzde 10,15 oldu.

Böylece toplam 22 bin 411 araç satışıyla Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendiren Çin markalarının, Japon markalarına yaklaştığı görüldü.

Türkiye'de Hyundai, Kia ve SsangYong gibi markalarla faaliyet gösteren Güney Kore markalarının toplam satışları ise 22 bin 292 seviyesinde gerçekleşerek Çin markalarının gerisinde kaldı.

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gören Çin markalarının, Türkiye'de üretim yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

AA muhabirinin bilgi aldığı bazı ilgili şirket yetkilileri, Türkiye'nin Çin markaları için üretim ve batarya yatırımı anlamında en büyük adaylardan olduğunu ancak elektrikli otomobillerle ilgili düzenlemeleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

AA