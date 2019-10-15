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  4. 15 Ekim 2019 11:15

Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi iddiası

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'de yeni fabrika kurma girişimini ertelediği iddia edildi.

Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi iddiası
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen Handsblatt gazetesinde yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyine düzenlediği ve uluslararası tepki çeken harekat nedeniyle Türkiye'ye kurmayı değerlendirdiği araç fabrikası hakkında nihai kararını erteledi.

Şirket sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Durumu büyük endişe ile izliyoruz" dedi.

Manisa'da geçen hafta şirket kuran Volkswagen fabrikanın kurulması için yürütülen müzakerelerin son safhada olduğunu bildirmişti. Şirket henüz fabrika için nihai kararı almadı.

Reuters

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