Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Handsblatt gazetesinde yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyine düzenlediği ve uluslararası tepki çeken harekat nedeniyle Türkiye'ye kurmayı değerlendirdiği araç fabrikası hakkında nihai kararını erteledi.

Şirket sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Durumu büyük endişe ile izliyoruz" dedi.

Manisa'da geçen hafta şirket kuran Volkswagen fabrikanın kurulması için yürütülen müzakerelerin son safhada olduğunu bildirmişti. Şirket henüz fabrika için nihai kararı almadı.