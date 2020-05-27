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  4. 27 Mayıs 2020 13:35

Volkswagen'den 491 milyon dolarlık satın alma hamlesi

Alman devi Volkswagen Çinli elektrikli araç şirketinin yüzde 50'sini 491 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor.

Volkswagen'den 491 milyon dolarlık satın alma hamlesi
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Volkswagen AG , Çinli elektrikli araç şirketleri ile olan en büyük yatırım anlaşmasını imzalamak için son görüşmeleri yapıyor. İki kaynağın açıklamasına göre Volkswagen, JAC Motors'un sahibi olan Anhui Jianghuai Automobile Group Holding'in yüzde 50'sini en az 3.5 milyar yuana (491 milyon dolar) satın almaya hazırlanıyor.

Kaynaklara göre, Alman şirket aynı zamanda elektrikli araç batarya üreticisi Guoxuan High-tech Co Ltd'nin de en büyük hissedarı olmaya yakın.

İki anlaşma sonucunun da bu Cuma açıklanabileecği belirtiliyor.

Volkswagen, JAC ve Guoxuan konuyla ilgili yorum yapmadı.

Her ne kadar Çin hükümetinin virüsle mücadele tedbirleri araç satışlarına darbe vursa da, bu anlaşma hazırlıkları Volkswagen'in Çin'deki en büyük yabancı otomobil üreticisi konumunu sürdürmeye ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

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otomotiv , çin , volkwsagen , elektrikli araç
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