Yerli otomobile sahte satış ilanı açtılar!

Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından tanıtımı yapılan "yerli otomobil"i satmak için ilan verdi. 2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden ve aracı 30 bin Euro'dan satışa çıkaran kullanıcı, ilanı "Erdoğan Tayyip" isimli bir hesaptan paylaştı. Kullanıcı daha fazla bilgi için de "erdogantayyip"le başlayan bir mail adresi ekledi.

Otomobilin özelliklerini de sıralayan kullanıcı 4 tekerleği ve 3 ekranı bulunduğunu, 30 dakikada hızlı şekilde yüzde 80'inin şarj olduğunu da ekledi.

"ESL" isimli başka bir kullanıcı da 10 bin kilometre yol yaptığını öne sürdüğü aracı 35 bin Euro'dan satışa çıkardı. Otomobili "Geleceğin Arabası" yazan kullanıcı, doğrudan Türkiye'den ön sipariş verebileceğini de iddia ederek fiyat için kendisine danışılmasını istedi.

Sitede "MT" isimli başka bir kullanıcı ise aracın satış ilanına 45 bin Euro yazarken, göstergeyi "Tesla ekranının aksine iPad gibi muazzam" olarak nitelendirdi. İletilen talep üzerine "başka özelliklerin de eklendiğini" söyleyen kullanıcı, araçta "yapay zekaya sahip çeşitli kameralar", "holografik ekran" olduğunu ve aracın 100 km hıza 4.7 saniyede ulaştığını iddia etti.

Söz konusu 3 ilanı veren kullanıcıların başka herhangi bir ilanı bulunmuyor.

"Yerli otomobil"in tanıtım toplantısının ardından konunun uzmanı mühendisler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na verdikleri röportajda yerli otomobil hamlesinin dününü ve bugünü anlatmış, meselenin emekçi sınıflar nezdinde ne anlama geldiğini değerlendirmişlerdi

