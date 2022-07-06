Zam üstüne zam gelen otomobil fiyatlarından bir kötü haber daha

Pandemi, kur krizi derken fiyatların uçtuğu otomobil sektöründen bir kötü haber daha. Yine yeniden büyük zam geliyor.

Finansal danışmanlık firması AlixPartners’ın raporuna göre artan maliyetler hem elektrikli araçların hem de geleneksel içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarının artmasına sebep olacak. AlixPartners’ın tahminine göre maliyetlerdeki artış elektrikli araç piyasasında durgunluğa neden olacak.

AlixPartners’ın yayımladığı rapora göre, pandemi süresince, elektrikli araçların üretimi için gerekli hammaddelerin maliyeti, pandemi öncesinin iki katından fazlaya yükseldi. Maliyetteki artışlar, General Motors ve Tesla gibi büyük üreticilerden, Lucid ve Rivian gibi start-up lara kadar, otomobil üreticilerinin yeni araçların fiyatlarında artışa gideceğine işaret ediyor.

Mayıs ayında bir elektrikli aracın ortalama maliyeti araç başına sekiz bin 255 dolara yükseldi. 2020 yılının Mart ayında bu sayının üç bin 381 olduğu düşünülürse bu durum yüzde 144 artış demek oluyor.

Burada bahsedilen hammaddeler ise nikel, kobalt, lityum gibi, elektrikli araçların çalışabilmesi için ana parça olan akünün üretimi için gerekli maddelerdir. AlixPartners’ın raporuna göre son iki yılda, elektrikli araçların üretimine özel maliyetler iki bin dolardan dört bin 500 dolara yükseldi.

MOTORLU ARAÇLARDA MALİYET YÜZDE 106 ARTTI

CNBC’de yer alan habere göre; maliyetlerdeki artışlar elektrikli araçlarla sınırlı değil. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçların maliyetleri de bu süreçte iki katından fazlaya yükseldi. 2020 yılının Mart ayından bu yana, içten yanmalı motorlu araçlar için maliyet araç başına bin 779 dolardan üç bin 662 dolara yükseldi ve bu yüzde 106 artış demek oluyor.

Maliyetteki bu yükselişin kaynağı ise çelik ve alüminyum fiyatlarındaki yükselişler.

FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Gelecek yıllarda, elektrikli otomobil üreticilerinin hırsla piyasaya süreceği yeni araçlar maliyet artışlarına yol açacak.

AlixPartners, 2024 yılına kadar, küresel piyasalardaki elektrikli araçların sayısının 80’den 200’e yükseleceğini tahmin ediyor. Bunun sonucunda AlixPartners’ın tahminlerine göre, yükselen maliyetler, elektrikli araçların piyasaya sürülüş hızında bir durgunluğa yol açacak. Çünkü artan maliyetlerle birlikte, otomobil üreticileri, piyasaya hızla araç sürmek yerine, tekrar kar edebilme kaygısına odaklanmış olacaklar.

Ford’un finans direktörü John Lawler’ın açıklamasına göre, artan maliyetler yüzünden elektrikli Mustang March-e modelinden elde edilmesi beklenen kar elde edilemedi. Lawler’a göre, model 2020 yılının sonlarında ilk piyasaya sürüldüğünde kar edilebilirliği yüksekken, artık bu durum geçerli değil.

Bir yandan, otomobil üreticileri alıcılar için fiyatları yükseltmeye devam ediyor. General Motors, Cuma günü, elektrikli Hummer aracının fiyatını altı bin 250 dolar arttıracağını açıklamıştı. Otomobil üreticisi, bu artış için, parçalarda, teknolojide ve lojistikteki maliyet artışını suçlamıştı. Tesla, Rivian, Lucid ve diğer üreticiler de daha önce üretim maliyetlerindeki artış hakkında açıklamalar yapmışlardı.