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100 bin imza toplayan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'na gidecek

100 bin imza toplayan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'na gidecek

Sağlık çalışanı şartlarının iyileştirilmesini isteyen hekimler 100 bin imza ile Sağlık Bakanlığı'na gidecek.

Sağlık çalışanlarına son dönemde artan şiddet ve çalışma koşullarının geriye gitmesi, hekimleri harekete geçirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde" eylem süreci kapsamında "Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!" başlıklı imza kampanyası başlattı.

 100 BİN İMZAYA ULAŞILDI
Dr. Ersin Arslan'ın yaşamını yitirdiği 17 Nisan'da başlayan ve Dr. Kamil Furtun'un hayatını kaybettiği 29 Mayıs'ta sona eren kampanyada 100 bin imzaya ulaşıldı. İmza kampanyası ile sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla 10 acil talep belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM EDECEKLER
Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları, 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacak. İmza kampanyası kapsamında toplanan 100 bin imza, Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek hekimlerin taleplerinin gerçekleştirilmesi istenecek.

Etiketler sağlık bakanlığı imza
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