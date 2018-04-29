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  3. 29 Nisan 2018 16:56

''6 ayda 30 milyon kişiyi öldürecek''

Bill Gates 6 ay içinde 30 milyon kişinin ölümüne neden olacak bir teori ortaya attı. Çok sayıda insanın ölümüne neden olacak hastalığın ise kontrol edilemeyen bir bilim insanları tarafından laboratuvarda üretileceğini açıkladı.

''6 ayda 30 milyon kişiyi öldürecek''
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İnsanlığın yok olma teorilerini hepiniz duymuşsunuzdur: ufo saldırıları, nükleer savaşlar, yapay zekadan ve buna benzer bir çok şeyin gelecekte insanoğlunun sonunu getireceği düşünülüyor. Bill Gates ise bu teorilerden çok daha farklı bir fikre sahip o da pandemik hastalıklar. Pandemik hastalıklar, dünyanın çok geniş bir bölgesine verilen hastalıklara verilen genel bir isimdir.

Webtekno’nun haberine göre Pandemik hastalıklar, yukarıda gördüğünüz videodaki gibi sanki Plague Inc.'deymişiz gibi hızla yayılabilir. Bill Gates, insanlığın geleceği konusunda iyimser olduğunu ve tıp dünyasının, çocuk felci, sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırdığını hatırlattı. Gates: "Dünyanın çok da ilerlemediği bir alan var: pandemik hastalıklar. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık doğanın içinde yaşadıkça yeni patojenler her zaman ortaya çıkacak. Bazı insanlar ve küçük gruplar, bir gün gelecek ve silah olarak hastalıkları kullanacaktır." dedi.

Gates'e göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, bir laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formunu oluşturabilir. Gates: "Dünya hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu söyleseydiniz, tehdide hazırlanmanın çok acil olduklarını düşünürlerdi. Biyolojik tehditler söz konusu olduğunda, bu aciliyet duygusu eksik. Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı." dedi.

Umuyoruz, ilerleyen günlerde dünya hükümetleri, tıpkı 3. Dünya Savaşı'na hazırlandıkları gibi bunun için de yatırım yapar ve tehdit unsurunu en aza indirmek için mücadele ederler.

bill gates , laboratuar , virüs
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