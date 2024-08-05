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684 tıbbi malzeme için SGK ödemeleri artırıldı

684 tıbbi malzeme için SGK ödemeleri artırıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) düzenleme yapıldığını açıkladı. Işıkhan, bu düzenlemeyle 684 tıbbi malzeme için yapılacak ödemelerin yüzde 40 artırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon lira tutarında iyileştirme sağlıyoruz."

Etiketler vedat ışıkhan sağlık uygulama tebliği SGK tıbbı malzeme
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