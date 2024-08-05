684 tıbbi malzeme için SGK ödemeleri artırıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Erman Toroğlu'na sürpriz teklif

Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü

Robot süpürge bomba gibi patladı

TÜİK açıkladı: Temmuz'da enflasyonu uçuran ''şey'' belli oldu

Tuzdan tatlı olur mu demeyin, oldu... İşte Türkiye'nin meşhur kaya tuzundan yapılan çikolata

Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi bu oldu

Bakan Şimşek bir kez daha ''sabır'' istedi

Onlyfans modeli Merve Taşkın da Instagram'a özgürlük istedi

Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL'lik efsaneye dönüştürdü

Piyasalarda büyük panik: Korku endeksi 4 yılın zirvesine yükseldi

Bakan Uraloğlu'ndan ''Instagram yasağı'' açıklaması

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda rakipleri belli oldu

Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar

Erdoğan: ''Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı''

Özgür Özel'den CHP'de radikal karar: Partinin logosu, Atatürk'ün Altı Ok'u değişiyor

Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek

Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz

Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti