Alerjilerin nedeni bozulan bağırsak florası

Alerjilerin bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir hastalık türü olduğunu belirterek, tedavinin ise mümkün olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Hastalık, alerjen dediğimiz yabancı maddelerin vücudu uyarması ile ortaya çıkıyor.Vücudumuzda alerjilere karşı koruyucu defans mekanizmalarımız mevcuttur. Bunlar mukozalarımızdan salınan kararlı miktarda IGA seviyemiz ve iyi huylu floramızdaki probiotik bakterilerimiz laktobasillerimizdir. Alerjilerin gelişmesine kaşı bizim bu bariyerlerimizde en ufak bir dengesizlik geliştiğinde veya dışarıdan bir etki ile mantar enfeksiyonu veya helikobakter pylori enfeksiyonu gibi mukozal membranlarımızı etkileyebilecek lora bozukluğumuz geliştiğinde basit polen alerjisinden ağır anjiyo ödemlere, yaygın ürtiker ataklarından güneş alerjilerine kadar daha genişleriyle tanışmamız olasıdır. Sonuç olarak bizi alerjilere karşı koruyan mekanizmalarımızdan birinde sorun olduğunda birçok alerjiye yakalanılıyor" dedi.

Bağışıklık sistemi onarıldığında alerjilerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Görmez, "Bağışıklığımızda alerjiyi yaratan etkenleri ortaya koyup düzelttiğimizde alerjimiz otomatik olarak ortadan kalkar. Alerjimizin genelde ana kaynağı bağırsak floramızın bozukluğu ve bunu yaratan tali nedenlerdir. Bu nedenlerin tek tek saptanıp düzeltilmesi gerekir, ağır anjiyödemleri bile tecrübe ile sabit, düzeltebilir" diye konuştu.

Kişiye özel tedavi

İmmunoterapi tedavisinin alerjilerde de kullanıldığına dikkat çeken Görmez, "Bizim önerdiğimiz immunoterapi tedavisi alerjenin tespit edilerek uygulanan sabit 3-5 yıl süren aşı tedavisi değildir. Alerjiyi yaratan asıl nedenin yani gerçek metabolizmal nedenin ortaya konulması tedavisini önermekteyiz. Bu tedavi diğerlerine göre daha kalıcı sonuçlar veriyor. Bunun yolu da bağırsak flora tedavisinden ve bunu etkileyen diğer etmenleri tiroid, paratiroid, insülin direnci ve mikrobial tedavilerden geçmektedir. Alerji türleri kontrol altına alınmaz ise ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Astım ve benzeri solunum yolları alerjileri eğer kontrol altına alınmaz ise kalıcı solunum yolu hastalıklarına yol açar. Ağır alerjisi olan ve tedavi edilmeyen kişinin aslında ağır bağışıklık sistem sorunu da mevcuttur ve bu açıdan da incelenmelidir" ifadelerini kullandı.



