Bakan Koca açıkladı! 12 bin sağlık personeli alınacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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