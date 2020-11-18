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  3. 18 Kasım 2020 22:35

Bakan Koca açıkladı! 12 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Bakan Koca açıkladı! 12 bin sağlık personeli alınacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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