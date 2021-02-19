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  3. 19 Şubat 2021 17:55

Bakan Koca: Şimdi dünya bunu konuşmaya başladı

Sağlık Bakanı Koca, inaktif aşılarla ilgili olarak ''Mutasyonlardan daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik, şimdi dünya bunu da konuşmaya başladı'' dedi.

Bakan Koca: Şimdi dünya bunu konuşmaya başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnaktif aşıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik" dedi.

Koca, "Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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