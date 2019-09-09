Okul kantinlerinde artık bu logo zorunlu

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan ve ülkemizde de hızla artış gösteren obezite ile mücadeleye Gaziosmanpaşa Belediyesi de destek veriyor. Çocukları erken yaştan itibaren sağlıklı beslenmeye yönlendirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulunda zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde ürünlerin okul gıda logolu olup olmadığı, hijyen ve sağlık kuralları denetlendi.

Geçtiğimiz cuma günü kantin işletmecilerine sağlıklı gıda ve hijyen kuralları konulu bilgilendirme semineri de düzenleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, kantincilere 16 Eylül’de zorunlu hale gelecek olan “okul gıdası” logolu ürünler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kantin çalışanlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi kek ve pasta ustaları tarafından gerekli eğitimler verilerek, ilçedeki tüm okul kantinleri sağlıklı gıda satılması konusunda teşvik edilecek.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı tariflerle adeta anne eli değmiş gibi kek ve poğaçaların okullarda tüketilmesi sağlanacak.