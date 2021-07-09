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BioNTech'ten 3. doz koronavirüs aşısı hamlesi

BioNTech'ten 3. doz koronavirüs aşısı hamlesi

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuru yapacağı belirtildi.

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti. (AA)

 

Etiketler 3. doz aşı biontech koronavirüs aşısı
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