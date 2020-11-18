Çin aşısının ilk iki faz sonuçları geldi

Çin şirketi Sinovac'ın denemeleri Türkiye'de de yapılan CoronaVac adlı Covid-19 aşısından iyi haber geldi. Sinovac, aşının Çin'de yapılan birinci ve ikinci faz testlerinin sonuçlarına göre güvenli olduğunu, yaklaşık 700 kişi üzerinde yapılan denemelerde hızlı bir bağışıklık sağladığını açıkladı.

ÇİN'DE YAPILAN DENEMENİN SONUÇLARI

CoronaVac'ın testlerinin ara sonuçları, Lancet dergisinde de yayımlandı. Buna göre aşının birinci ve ikinci faz denemeleri, nisan ve mayıs ayları arasında, 700 sağlıklı yetişkin üzerinde yapıldı. Randomize kontrollü denemede, Covid-19 geçmişi olmayan bu gönüllüler üç gruba bölündü. Bir gruba düşük dozda aşı, ikinci gruba yüksek dozda aşı, üçüncü gruba da plasebo verildi.

ANTİKOR SEVİYELERİ TARTIŞMALI

Denemelerin sonuçlarına göre, aşının gönüllüler üzerinde olumsuz bir etkisine rastlanmazken, dört hafta içinde bağışıklık görüldü. Ancak bu kişilerde gelişen antikor seviyesinin, Covid-19 geçiren kişilerdekinden düşük olduğu belirtildi.

'İKİ DOZ, DÖRT HAFTADA BAĞIŞIKLIK GETİRDİ'

Lancet'te yayımlanan makalede, "Bulgularımıza göre, CoronaVac, 14 günlük arayla verilen iki dozun ardından dört hafta içinde hızlı bir antikor tepkisi sağlayabiliyor. Bu durum, aşıyı acil kullanım için uygun hale getiriyor" denildi.

Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz denemeleri, şu an Türkiye, Hindistan ve Brezilya'da devam ediyor.

Diğer öne çıkan aşı adaylarından da geçtiğimiz hafta olumlu haberler gelmişti. Üçüncü faz denemelerinin ara sonuçları açıklanan BioNTech/ Pfizer aşısının yüzde 90, Moderna firmasının aşısının yüzde 94.5, Rus aşısı Sputnik V'in de yüzde 92 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.