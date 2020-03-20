Corona virüs tedavisinde kök hücre umudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücreve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

Çin’in Wuhan kentinde bir labaratuvar işleten Dr. Kongcheng Wu, corona virüstaşıyan 7 yaşlı hasta üzerinde kök hücre tedavisini denediğini ve yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı. Ölümcül virüs için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söyleyen Wu yaptığı açıklamada, hastaların akciğerlerinde ağır solunum problemleri ve bunaltıcı iltihaplanma geliştiğini dile getirdi.

Kemik iliği ve göbek kordonundan alınan kök hücreler hastalara damar yoluyla verildi. Hasarlı dokuyu onarmaya yardımcı olan kök hücre tedavisiyle binlerce insanın hayatının kurtulabileceğini aktaran Wu, hastaların birkaç günde tam olarak iyileştiğini vurgulayarak tedavinin başında olduklarını ifade etti. Dr. Kongcheng Wu’un bu çalışmasına paralel arka arkaya Çin’den 3 makale yayımlandı ve benzer sonuçları gösterdi.

Zatürreye sebep oluyor

Yapılan çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ise, corona virüs insanlarda zatürreye neden olduğunu söyledi.

Akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin sıvıyla dolması sonucunda insanlar hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Karaöz şunları söyledi:

Kök hücre, virüse maruz kalmanızı engellemiyor. Siz virüse maruz kalıyorsunuz, akciğerlerinize yerleşiyor ve orada çoğalıyor. Böylece, iltihap, ödem oluyor, nefes darlığı sorunları yaşanıyor. Hastaların kendi göbek bağından elde edilen kök hücreleri damar yolundan verildiklerinde virüsün neden olduğu zatürreyi tedavi ettiğini saptamışlar. Teorik olarak evet corona virüsün neden olduğu zatürre kök hücre ile tedavi edilebilir ama pratiğini görmedim

Destek için çağrıda bulunuldu

Sağlık Bakanlığı’na kök hücre tedavisine destek vermesi için çağrıda bulunan Prof. Dr. Karaöz şunları söyledi:

Bizler her türlü desteğe hazırız. Erken dönemde henüz yeni tanı almış hastalarda bile kök hücreyi kullanabiliriz. Genç ve orta yaşlı kişilerde de kök hücre tedavisi denenebilir. Kök hücrenin üretim aşaması pahalı, fakat bakanlık emir versin, biz hazırız. Maliyetini karşılayacak bir sistem geliştirilebilir. İşte bu hasarların tedavisinde de kök hücrenin işe yarayacağını düşünüyorum. Şu anda Avustralya, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kök hücre tedavisine yönelik harekete geçtikleri görülüyor. Türkiye de geç kalmadan sürece dahil olursa kanıta dayalı olarak ilgili mesajları verebiliriz. Yeni doğmuş bebeklerin göbek kordon bağının etrafındaki dokudan elde ediliyor. Hücreler, karaciğer, sinir veya akciğer hücresine dönüşmüyor. Salgıladıkları birtakım sitokin ve moleküller vasıtasıyla hasarlanmış dokuyu tamir ediyorlar. İyileşme sürecinin hızlanması kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişiyor