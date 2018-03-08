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  3. 08 Mart 2018 16:13

Dikkat ! Bu salgın 300 milyon insanı öldürebilir...

Global Sağlık Konseyi Başkanı Jonathan Quick, yeni bir salgının ortaya çıktığı ve bu salgının 300 milyon insanı öldürebileceğini iddia etti.

Dikkat ! Bu salgın 300 milyon insanı öldürebilir...
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Global Sağlık Konseyi Başkanı Jonathan Quick, 'Avustralya gribi' adı verilen yeni bir salgının yaklaştığını, sinsi bir şekilde ilerleyen bu salgının 300 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini iddia etti.

'Avustralya gribi’ adı verilen yeni bir salgının gelmekte olduğunu belirten Quick, hayvandan insana geçebilen virüsün dünya genelinde 33 milyon kişiyi etkileyebileceğini söyledi.

Virüsün insan vücuduna girdikten 4 gün sonra semptomların ortaya çıktığını ifade eden Quick, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediği için öldürücü olabileceğine dikkat çekti.

Önümüzdeki 200 günün virüsün yayılma hızında kritik olduğunu söyleyen Quick, 2 yıl içinde 300 milyon kişinin hayatını kaybetme riski altında olduğunu söyledi.

Quick, hastalıktan korunmak için özellikle ucuz ve işlenmiş hayvansal gıda tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

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