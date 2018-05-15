Doğum lekesi sandığı şey aslında...

ABD'de yaşayan Taylor Muhl, bedenindeki doğum lekesi sandığı şeyin ne olduğunu yıllar sonra öğrendi. Amerikalı şarkıcı ve model Taylor Muhl'un vücudunun ortasında başlayıp aşağıya kadar uzanan bir lekesi vardı. Muhl, araştırmaları sonucunda iki DNA dizisine sahip olduğunu öğrendi. Yani vücudundaki iz, bir doğum lekesi değil; doğmamış ikizine aitti.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Taylor Muhl, bedenindeki doğum lekesi sandığı şeyin ne olduğunu yıllar sonra öğrendi.



İngiliz gazete Independent'ın haberine göre; Amerikalı şarkıcı ve model Taylor Muhl'un vücudunun ortasında başlayıp aşağıya kadar uzanan bir lekesi vardı. Muhl, farklı cilt pigmentasyonu şeklinde olan lekenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

Muhl, araştırmaları sonucunda iki DNA dizisine sahip olduğunu öğrendi. Yani vücudundaki iz, bir doğum lekesi değil; doğmamış ikizine aitti.



Muhl, "Chimera" adı verilen genetik bir sendroma sahip olduğunu öğrendi. Yapılan testlerin sonucunda Muhl’un iki farklı DNA dizilimine sahip olduğu, bunlardan birinin de anne karnındaki ikize ait olduğu belirtildi.



Uzmanlara göre; bu durum, anne karnındaki doğmamış çocuğun, düşük olan kardeşin hücrelerini emmesi ve hayatta kalan kişinin de "hayalet” ikizinin bazı genlerini almasıyla ortaya çıkıyor. Durum genellikle fark edilmiyor ancak Muhl, vücudunda farklılık hissetmişti.



Taylor Muhl, “Vücudumun sol tarafı, sağ tarafa göre daha büyük" dedi.



Muhl, "Ağzımın sol tarafında çift dişim var. Ayrıca bu tarafımda gıdalara, ilaçlara, besin maddelerine, mücevherlere ve böcek ısırıklarına karşı birçok duyarlılık ve alerjim de var" açıklamasında bulundu.



Şarkıcı, nadir görülen tıbbi durumlarla ilgilenen bir doktora gittiğinde, iki bağışıklık sistemi ve iki kan dolaşımına sahip olduğunu öğrendi.



Muhl, "Duyduğumda şok oldum" dedi.



Yıllarca otoimmün hastalıklarla savaşan Muhl'un bedeni, ikizinin hücrelerini yabancı olarak tanıdığı için sürekli mücadele ediyor. Ancak aldığı tanı bu durumu ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.