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Düzenli ilaç kullananlar dikkat! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

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Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimlerine yeni yetkiler verdi. Yeni düzenlemeye göre, kronik hastaların ilaç raporları ve reçeteler ASM'lerde düzenlenebilecek.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan hastaların takip ve kontrollerinin sağlanabilmesi, gerekli hallerde ilaç raporlarının ve reçetelerinin düzenlenebilmesi için birinci basamak aile hekimlerine yetki verdi. Yeni düzenlemeyle, kan sulandırıcı ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlar, çölyak hastalarının tüketmesi gereken mama ve gıdalar, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar, doğuştan metabolik hastalığı olan bireylerin ve gıda alerjisi bulunan çocukların ihtiyaç duyduğu besin takviyeleri Aile Sağlığı Merkezleri'nde raporlanarak ya da mevcut uzman doktor raporlarının devamı sağlanarak reçetelendirilebilecek.

'UZMAN HEKİMLERİN VERDİĞİ RAPORLAR ASM'LERDE DEVAM EDECEK'

Yeni düzenlemeyle ilgili bilgi veren Başakşehir Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Hatice Karavaizoğlu, kronik hastaların tedavi süreçlerinde aile hekimlerinin daha etkin bir rol üstlenmesinin hastalar için önemli bir kolaylık sağladığını belirterek, “Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ASM'lere geldiklerinde takip ve tedavileri için gerekli ilaç raporları ve reçeteleri artık aile hekimleri tarafından da düzenlenebilecek. Bu değişiklik sayesinde hastalarımızın hastaneye gitme zorunluluğu azalırken, tedavilerine kesintisiz devam etmeleri de kolaylaşacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimlerine yeni yetkiler verdi. Yeni düzenlemeye göre, kronik hastaların ilaç raporları ve reçeteler ASM'lerde düzenlenebilecek.

'TANSİYON VE CİLT İLAÇLARI ASM'LERDE REÇETELENEBİLECEK'

Aile hekimlerine verilen yeni yetkiler kapsamında tansiyon ilaçlarında da değişiklik yapıldığını belirten Dr. Karavaizoğlu, “ARB grubu tansiyon ilaçları artık ASM'lerde uzman hekimler tarafından reçetelenebilecek ve raporlarının devamı sağlanabilecek. Bunun yanı sıra, kronik cilt hastalıklarında kullanılan bazı şampuanlar ve kremler de aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilecek. Bu hastalar ASM'lere gelerek uzman ya da uzman olmayan hekimlerimiz tarafından mevcut raporlarının devamını sağlayabilecekler" ifadelerini kullandı.

'RAPOR SÜRELERİ UZATILDI, ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANDI'

Yeni düzenlemeyle, kronik hastalar için uzman hekimler tarafından verilen raporların süresinin uzatıldığını da belirten Karavaizoğlu, “Bu değişiklikle birlikte, hastalarımızın ilaç kullanım süreleri ve rapor süreleri de mevcut durumdan daha uzun hale getirildi. Böylece hem hastaların rapor yenileme süreci kolaylaşmış oldu hem de hastanelerdeki yoğunluk azaldı. ASM'lere ulaşımın daha kolay olması, ASM'lerde randevulu ve randevusuz başvuruların kabul edilmesi de vatandaşlarımız için büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimlerine yeni yetkiler verdi. Yeni düzenlemeye göre, kronik hastaların ilaç raporları ve reçeteler ASM'lerde düzenlenebilecek.

'65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIMIZA ÖNCELİKLİ HİZMET VERİYORUZ'

Yaşlı hastaların düzenli ilaç kullanımı ve rapor sürelerini takip konusunda bilinçli olduklarını vurgulayan Karavaizoğlu, “Özellikle 65 yaş üstü kronik hastalarımız, raporlarını düzenli olarak takip ediyor. Bizler de onların bu süreçlerini destekliyoruz. Yapmaları gereken tek şey ASM'lere başvurmak. Hem rapor yenileme hem reçetelendirme hem de kronik hastalık takibi konusunda tüm kontrolleri sağlıyoruz. 65 yaş üstü hastalarımız da randevusuz başvurabiliyor, onlara öncelikli hizmet sağlıyoruz" dedi.

'KRONİK HASTALAR BU DÜZENLEMEDEN EN ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK'

Son düzenlemeden en çok faydalanacak grupların kronik hastalar olduğunu ifade eden Dr. Karavaizoğlu son olarak, “Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp hastalıkları, çölyak hastaları, doğuştan metabolik hastalığı olan çocuklar, kuru göz sendromu nedeniyle suni gözyaşı kullananlar, alerjik rinit ve astım hastaları gibi gruplar, ASM'lerde rapor yenileme ve reçetelendirme hizmetinden faydalanabilecek. Özellikle daha önce ASM'lerde reçetelenemeyen ARB grubu tansiyon ilaçları ve alerjik rinit tedavisinde kullanılan burun spreyleri gibi ilaçlar artık ASM'ler tarafından düzenlenebilecek" diye konuştu.

DHA

Etiketler Sağlık Bakanlığı kronik hasta ilaç reçete asm aile sağlığı merkezi hekim
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