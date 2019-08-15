Gençlerin uykusuzluğunun nedeni belli oldu !

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımının gençler üzerinde doğrudan olumsuz etkisi olmadığını ama onların uyku ve egzersiz gibi sağlıklı aktivitelere harcayabilecekleri zamanı da azalttığını gösterdi. İngiliz araştırmacılar ebeveynlerin gençlerin gece 22.00'dan sonra telefon kullanımını yasaklamalarını ve onları fiziksel aktivitelere teşvik etmeleri gerektiğini söylüyor.

Araştırma ayrıca özellikle kız çocuklarının sosyal medyada sıklıkla "siber zulme" uğradıklarına ve bunun psikolojik rahatsızlara yol açtığına da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, sosyal medyanın erkek çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dair ise daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

The Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı grubu tarafından yapılan araştırma için İngiltere genelinde 13 ila 16 yaşları arasında 12 binden fazla çocuk ve gençle 3 yıl boyunca görüşmeler yapıldı.

İlk aşama olan 9. yılda çocuklara Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını her gün ne sıklıkla kullandıkları soruldu. Ama kullanım süreleri sorulmadı.

Kız çocuklarının %51'i, erkeklerin %43'ü sosyal medya uygulamalarını günde üçten fazla kullandıklarını söyledi. Bu oran, 11. yılda erkekler arasında %69'a, kız çocukları arasında %75'e çıktı.

Ayn gruba 10. yıldayken, ruh sağlıklarıyla ilgili soruların olduğu bir form doldurmaları söylendi ve "siber zulüm", uyku ve fiziksel aktivitelere dair sorular soruldu.

11. yılda ise onlardan mutluluk oranlarına ve hayatlarından ne kadar memnun olduklarına dair sorulara yanıt vermeleri istendi.

Günde üçten fazla sosyal medya kullanan genç kızların ve erkeklerin ruh sağlıklarının zarar gördüğü ve psikolojik rahatsızlar yaşadıkları görüldü.

Daha az mutlu olduğunu söyleyen kız çocuklarının sayısı erkeklere kıyasla daha fazlaydı.

Araştırmacılar sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu söylüyor.

Kız çocuklarında daha çok uyku sorunları, "siber zulüm" ve fiziksel aktivite eksikleri görüldü.

Erkeklerde de benzer etkiler görülse de oran olarak kızlara kıyasla daha azdı.