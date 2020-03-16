SON DAKİKA
KAFE, LOKANTA, DÜĞÜN SALONU GİBİ KAPALI ALANLARA KAPATMA KARARI
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 16 Mart 2020 16:34

Hacettepe hastanelerinde ameliyat ve randevular iptal!

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve randevuların durdurulmasına karar verildi.

Hacettepe hastanelerinde ameliyat ve randevular iptal!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hastane , randevu , hacettepe üniversitesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM