Halk sağlığını hiçe sayıyorlar: Zeytinyağına kattıkları madde pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Bir üreticinin zeytinyağına gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kattığı ortaya çıktı.

Sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

ZEYTİNYAĞINA BOYA KATMIŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmalar listesini güncelledi. 11 Ekim tarihli listede zeytinyağında hile yapan firmalar ifşa edildi. Bazı üreticilerin zeytinyağına gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi ve tohum yağları kattığı belirlendi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar şöyle:

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar: