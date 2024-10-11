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Halk sağlığını hiçe sayıyorlar: Zeytinyağına kattıkları madde pes dedirtti

Halk sağlığını hiçe sayıyorlar: Zeytinyağına kattıkları madde pes dedirtti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Bir üreticinin zeytinyağına gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kattığı ortaya çıktı.

Sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

ZEYTİNYAĞINA BOYA KATMIŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmalar listesini güncelledi. 11 Ekim tarihli listede zeytinyağında hile yapan firmalar ifşa edildi. Bazı üreticilerin zeytinyağına gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi ve tohum yağları kattığı belirlendi. 

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar şöyle: 

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinin güncelledi. Bir üreticinin zeytinyağına gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kattığı ortaya çıktı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar:

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinin güncelledi. Bir üreticinin zeytinyağına gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kattığı ortaya çıktı.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinin güncelledi. Bir üreticinin zeytinyağına gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kattığı ortaya çıktı.

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Etiketler zeytinyağı taklit Tağşiş Gıda hile boya
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