Koronavirüs anne sütüyle, bebeklere bulaşır mı ?

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Dünya Emzirme Haftası' etkinliğinde konuşan Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, "Kovid-19 testi pozitif çıkan anne, bebeğini emzirmeye devam edebilir" dedi.

1-7 Ekim ‘Dünya Emzirme Haftası’ nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi.

Hastane içerisine kurulan standda uzman doktorlar tarafından annelere, anne adaylarına çocuk emzirilmesi konusunda yardımcı olunarak, anne sütünün önemi konusunda bilgiler veriliyor. Ayrıca doktorlar tarafından vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

"ANNE SÜTÜ, EKSTRA KORUYUCU BİR GÜÇ"

Etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, özellikle Kovid-19 döneminde anne sütünün bebekler için ekstra koruyucu bir güç olduğunun altını çizdi.

"ANNE KOVİD-19 OLSA BİLE ÇOCUĞUNU EMZİRMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Doç.Dr. Kadıoğlu, “Bir anne Kovid-19 olsa bile mutlaka ama mutlaka çocuğunu emzirmesini söylüyoruz. Yalnızca anne yüzünü kapatacak şekilde maskeli olması yeterli. Anne sütünden çocuğa geçecek hiçbir kanıtlayan bilgi yoktur. Bebeğin diğer hastalıklardan korunması da çok önemlidir. Tüm gebelere Kovid-19 aşısını gebeliğin her döneminde yapılmasını öneriyoruz. Gebeliğin birinci gününden son gününe kadar, özellikle de son 3 aya girmeden önce aşılarını tamamlamalarını özellikle öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası çocuk emzirme haftası olarak kutlanıyor. Bizler de Erzurum Şehir Hastanesi olarak bu etkinliği 1 hafta süreyle gerçekleştireceğiz. Tüm dünyada artık anne sütünün tartışması yapılmadığı bir kez daha kanıtlandı. Bizler de bir hekim olarak bir kere daha annelerimize anlatmak, bu anlatma yalnızca anne veya anne adaylarına değil tüm topluma anlatmak amacındayız. Anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunun önemi anlatmak adına hemşire arkadaşlarımızla annelere veya anne adaylarına broşür ve kitapçıklarla anlatmaya çalışıyoruz. Bu kutlama ile birçok anne veya anne adayına ulaşma fırsatı bulduk. Bizler zaten her doğum yapan annelere çocuk emzirme eğitimlerimizi sürdürüyoruz, anlatıyoruz. Anneler zaten anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlar. Anne sütü özellikle ilk 6 ayda çok kıymetli, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için anne sütünün verilmesini anlatıyoruz.” dedi.

Özellikle yaşanılan Kovid-19 sürecinde, anne sütünün içermiş olduğu bağışıklık maddelerinin bebeğe ekstra koruyucu bir güç olduğunu ifade eden Doç.Dr. Kadıoğlu, “Annelerden, anne adaylarından hatta baba adaylarından özellikle çocuklarını emzirmeleri konusunda her türlü desteğimizi veriyoruz. Anne sütü gerçek anlamda ulaşılması kolay, ekonomik, pratik, her daim ılık olan ve tüketilmeye hazır bir gıdadır. Ekstra gıdalar hiçbir zaman anne sütünün yerini dolduramaz ve anne sütünün yerine konulamaz. Sağlıklı gelecek istiyorsak ki bu da ruhsal ve fiziksel, aynı zamanda psikolojik bakımından anne sütünü öneriyoru.z” diye konuştu.

"AŞI YAPILMAYAN GEBELER HASTALIĞI ATLATIYOR"

Gebelerin hastalığa zor yakalandığını kaydeden Doç.Dr. Kadıoğlu, “Yakalandığı zaman da o hastalığı çok ağır geçiriyorlar. Bu nedenledir ki aşı çok kıymet, çocuk emzirme çok kıymetli, annelerin kendileri Kovid-19 olsalar dahi çocuklarını emzirmelerini öneriyoruz. Çocuklarını emziren annelere de aşıyı tekrar söylüyorum öneriyoruz. Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin gelişimi oluşmaya başladığı için çocuğun herhangi bir kimyasal maddeye maruz kalmamasını öneriyoruz. Anne sütünün ilk 3 ayında çocuğa verilmesinde hiçbir zararı olmadığını söyleyebilirim. Gebeler Kovid-19 olduklarında hastalığı çok zor geçiriyorlar, gebelerin son 3 aya girmeden aşılarını kesinlikle tamamlamalarını öneriyoruz.” şeklinde konuştu.