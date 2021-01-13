Koronavirüs aşısı için geri sayım! Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün saat 18.00'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.

Toplantıda Covid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler ele alınacak.



AŞI KAMPANYASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Aşı perşembe ya da cuma günü başlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca da, ''Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir.'' demişti.

Öte yandan koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden verilmeye başlandı. Ayrıca 182'den randevu alınabilecek.

Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

